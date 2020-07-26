В Новосибирске от коронавируса умерли еще 4 человека: рассказываем, что о них известно
Плохие новости сообщили в оперативном штабе Новосибирской области: от коронавируса в столице Сибири умерли еще 4 человека. Власти рассказали о пациентах, которые не смогли победить болезнь:
- Это мужчины в возрасте 43 года и 45 лет и женщины, которым исполнилось 73 года и 74 года, - сообщили в оперативном штабе.
Все четверо пациентов находились в реанимации, за их жизнь боролись врачи. Но, увы, спасти сибиряков не удалось.
С начала эпидемии коронавирус в Новосибирской области унес жизни уже 200 сибиряков: в основном это пожилые люди, у которых юыли тяжелые сопутствующие заболевания.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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