В Новосибирске от коронавируса умерли еще 4 человека: рассказываем, что о них известно

26 Июль 2020 2020-07-26T07:51:58+03:00

Врачи не смогли спасти сибиряков, хотя боролись за их жизнь до последнего

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Плохие новости сообщили в оперативном штабе Новосибирской области: от коронавируса в столице Сибири умерли еще 4 человека. Власти рассказали о пациентах, которые не смогли победить болезнь:

- Это мужчины в возрасте 43 года и 45 лет и женщины, которым исполнилось 73 года и 74 года, - сообщили в оперативном штабе.

Все четверо пациентов находились в реанимации, за их жизнь боролись врачи. Но, увы, спасти сибиряков не удалось.

С начала эпидемии коронавирус в Новосибирской области унес жизни уже 200 сибиряков: в основном это пожилые люди, у которых юыли тяжелые сопутствующие заболевания.

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