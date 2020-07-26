Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 26 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
Увы, но болезнь в регионе пока и не думает отступать: это подтверждает и карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 26 июля 2020 года, которую составили корреспонденты КП-Новосибирск.
Начнем с того, что в регионе нет ни одного района, где не было бы зараженных: позже всего зараза добралась до Кыштовского района. Сейчас в Новосибирской области 8717 заболевших, среди них 521 ребенок.
Карта распространения коронавируса.
Врачи не смогли спасти 196 пациентов, зараженных коронавирусом: в основном это были пожилые сибиряки, у которых течение болезни осложнялось сопутствующими заболеваниями.
Сейчас в реанимации в новосибирских больницах находится 81 человек, у 20 из них состояние особо тяжелое - они подключены к аппаратам ИВЛ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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