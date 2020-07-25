Стала известна судьба школьницы с рюкзаком, которую искали больше суток
13-летнюю девочку-подростка, которая ушла из дома в Советском районе, благополучно нашли. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
— Девочку нашли во время активного выезда на СНТ. Она и ее мама сейчас находятся в полиции, будут давать объяснения. С девочкой все хорошо, она жива и здорова, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
Напомним, 13-летняя Александра Заря пропала вечером 24 июля. Девочка готовила еду, вышла за продуктами и пропала. Раньше были случаи, когда она уходила из дома. Волонтеры «Лизы Алерт» организовали поисковой выезд, школьницу искали возле дач на окраине Советского района.
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ИСТОЧНИК KP.RU