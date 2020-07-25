«Ищем ее на дачах»: волонтеры рассказали о подробностях поисков пропавшей школьницы с рюкзаком

25 Июль 2020 2020-07-25T10:26:07+03:00

Девочку-подростка не могут отыскать почти сутки

Изменить размер текста: A A

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» ищут 13-летнюю Александру Зарю среди дач. Выезд на поиски организовали днем в субботу, 25 июля.

— Девочка живет в жилмассиве, недалеко от дач и садовых обществ. Территория возле дома осмотрена, сейчас проводятся поиски в дачном районе, поэтому форма одежды не городская, — рассказала КП-Новосибирск руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских. С собой на поиски добровольцы берут также средства защиты, фонари и скотч для расклейки ориентировок

Напомним, 13-летняя Александра Заря пропала вечером 24 июля. Девочка готовила еду, вышла из дома за продуктами и пропала. С собой она взяла рюкзак.

Если вы знаете, где находится девочка или просто видели ее, просьба сообщить по телефону 8 800 700–54–52 или в полицию по номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ушла за продуктами и пропала»: в Новосибирске ищут 13-летнюю школьницу с рюкзаком

Она взяла телефон, но на звонки не отвечает (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU