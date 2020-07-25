«Ищем ее на дачах»: волонтеры рассказали о подробностях поисков пропавшей школьницы с рюкзаком
Волонтеры отряда «Лиза Алерт» ищут 13-летнюю Александру Зарю среди дач. Выезд на поиски организовали днем в субботу, 25 июля.
— Девочка живет в жилмассиве, недалеко от дач и садовых обществ. Территория возле дома осмотрена, сейчас проводятся поиски в дачном районе, поэтому форма одежды не городская, — рассказала КП-Новосибирск руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских. С собой на поиски добровольцы берут также средства защиты, фонари и скотч для расклейки ориентировок
Напомним, 13-летняя Александра Заря пропала вечером 24 июля. Девочка готовила еду, вышла из дома за продуктами и пропала. С собой она взяла рюкзак.
Если вы знаете, где находится девочка или просто видели ее, просьба сообщить по телефону 8 800 700–54–52 или в полицию по номеру 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU