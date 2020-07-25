2020-07-25T10:26:07+03:00
Общество

«Ищем ее на дачах»: волонтеры рассказали о подробностях поисков пропавшей школьницы с рюкзаком

Девочку-подростка не могут отыскать почти сутки
Надежда РЫЖКИНА
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Фото: "Лиза Алерт"Фото: "Лиза Алерт"
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Волонтеры отряда «Лиза Алерт» ищут 13-летнюю Александру Зарю среди дач. Выезд на поиски организовали днем в субботу, 25 июля.

— Девочка живет в жилмассиве, недалеко от дач и садовых обществ. Территория возле дома осмотрена, сейчас проводятся поиски в дачном районе, поэтому форма одежды не городская, — рассказала КП-Новосибирск руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских. С собой на поиски добровольцы берут также средства защиты, фонари и скотч для расклейки ориентировок

Напомним, 13-летняя Александра Заря пропала вечером 24 июля. Девочка готовила еду, вышла из дома за продуктами и пропала. С собой она взяла рюкзак.

Если вы знаете, где находится девочка или просто видели ее, просьба сообщить по телефону 8 800 700–54–52 или в полицию по номеру 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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