2020-07-25T08:00:59+03:00
Общество

«Ушла за продуктами и пропала»: в Новосибирске ищут 13-летнюю школьницу с рюкзаком

Она взяла телефон, но на звонки не отвечает
Надежда РЫЖКИНА
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Девочка взяла с собой рюкзак. Фото: "Лиза Алерт"Девочка взяла с собой рюкзак. Фото: "Лиза Алерт"
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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ищут в Новосибирске 13-летнюю девочку — Александру Зарю. Школьница пропала на ОбьГЭСе: вечером ушла из дома в магазин, взяв с собой телефон, но так и не вернулась.

— Заявку на поиск этой девочки нам подали впервые, но раньше случались эпизоды, когда она уходила из дома. Вечером она готовила дома еду, не хватило продуктов. Девочка взяла деньги, мобильный телефон, пошла в магазин и пропала. Сейчас мы работаем, проводим опросы, осматриваем место, совместно работаем с полицией, — рассказала КП-Новосибирск руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Рост девочки 150 сантиметров, у нее нормальное телосложение, серо-голубые глаза, каштановые волосы. Когда уходила, была одета в коричневую футболку, светло-голубые джинсы и черные мокасины. С собой взяла рюкзак. При ходьбе сутулится.

Если вы знаете, где находится девочка или просто видели ее, просьба сообщить по телефону 8 800 700-54-52 или в полицию по номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

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Редакция: (383) 289-91-00

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ИСТОЧНИК KP.RU

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