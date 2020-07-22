«Как тебе не стыдно, Костя»: в Новосибирске спящий медведь смутил посетителей зоопарка своей позой
Новосибирский фотограф Анна Новикова позабавила подписчиков новым видео из зоопарка. На этот раз в кадре оказался гималайский медведь по кличке Костя. Богатырь разлегся в вольере, раскинув лапы в разные стороны. Посетителей зоопарка поза мишки позабавила.
— Как тебе не стыдно, Костя, — шутили новосибирцы.
Но медведь был невозмутим. Он нежился на солнце и не обращал на зрителей абсолютно никакого внимания. Подписчики фотографа поспешили отреагировтать на новый ролик из зоопарка.
— Вот это красавец. Такая красивая поза!
— Все проветривается, все загорает. Интересно лежит. Смешной такой.
— Сразу видно, что жизнь удалась! И это здорово!
КП-Новосибирск уже писала про серию видео, главными героями которых стали мартышки — яванские лангуры. Братья и сестры отобрали у родителей детеныша и носились с ним по вольеру. Казалось, что малыш вот-вот полетит головой вниз, либо любящие родственники его задушат от избытка чувств.
В Новосибирске медведь смутил посетителей зоопарка своей позой, в которой нежился на солнце.Новосибирский зоопарк им.Р.А.Шило
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ИСТОЧНИК KP.RU