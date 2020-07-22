«Как тебе не стыдно, Костя»: в Новосибирске спящий медведь смутил посетителей зоопарка своей позой

22 Июль 2020 2020-07-22T04:15:41+03:00

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Новосибирский фотограф Анна Новикова позабавила подписчиков новым видео из зоопарка. На этот раз в кадре оказался гималайский медведь по кличке Костя. Богатырь разлегся в вольере, раскинув лапы в разные стороны. Посетителей зоопарка поза мишки позабавила.

— Как тебе не стыдно, Костя, — шутили новосибирцы.

Но медведь был невозмутим. Он нежился на солнце и не обращал на зрителей абсолютно никакого внимания. Подписчики фотографа поспешили отреагировтать на новый ролик из зоопарка.

— Вот это красавец. Такая красивая поза!

— Все проветривается, все загорает. Интересно лежит. Смешной такой.

— Сразу видно, что жизнь удалась! И это здорово!

КП-Новосибирск уже писала про серию видео, главными героями которых стали мартышки — яванские лангуры. Братья и сестры отобрали у родителей детеныша и носились с ним по вольеру. Казалось, что малыш вот-вот полетит головой вниз, либо любящие родственники его задушат от избытка чувств.

В Новосибирске медведь смутил посетителей зоопарка своей позой, в которой нежился на солнце.Новосибирский зоопарк им.Р.А.Шило

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ИСТОЧНИК KP.RU