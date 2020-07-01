«Ну-ка отдай!»: в новосибирском зоопарке обезьяны не поделили детеныша

1 Июль 2020 2020-07-01T04:18:27+03:00

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Посетители новосибирского зоопарка стали свидетелями забавного момента. Яванские лангуры не могли поделить детеныша.

Разборки мартышек попали объектив фотографа Анны Новиковой. На кадрах видно, как повзрослевшие обезъяны отбирают рыжего малыша у папы. Глава семьи упирается и не хочет отдавать детеныша, но братик и сестренка настойчиво тянут маленькую мартышку.

В разборки вмешалась мама. Взрослая мартышка пришла, бережно прижала малыша к себе.

— Бедненький! Ого, посмотрите, как тянут. Слава Богу, мама пришла разбираться. Там и поцелуйчики и обнимашки, — комментируют за кадром посетители зоопарка.

Интересно, что обезьяны именно этого вида обитают при каждом храме Индии, где их считают священными животными.

Новорожденный детеныш сразу же попадает в объятия матери, которая осматривает его, вылизывает и приглаживает. Затем мать передает детеныша другой взрослой самке, которая аналогично осматривает, облизывает и обнюхивает его. Если детеныш начинает плачем выражать протест, то переходит в следующие руки. Так в первый же день с малышом нянчатся 7—8 посторонних самок.

Но как показала жизнь, нянчиться с милым детенышем хотят еще и браться с сестрами, но им пока никто не доверил заботы о малыше.

В новосибирском зоопарке мартышки не поделили детеныша.Автор: Анна Новикова

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