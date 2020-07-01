«Ну-ка отдай!»: в новосибирском зоопарке обезьяны не поделили детеныша
Посетители новосибирского зоопарка стали свидетелями забавного момента. Яванские лангуры не могли поделить детеныша.
Разборки мартышек попали объектив фотографа Анны Новиковой. На кадрах видно, как повзрослевшие обезъяны отбирают рыжего малыша у папы. Глава семьи упирается и не хочет отдавать детеныша, но братик и сестренка настойчиво тянут маленькую мартышку.
В разборки вмешалась мама. Взрослая мартышка пришла, бережно прижала малыша к себе.
— Бедненький! Ого, посмотрите, как тянут. Слава Богу, мама пришла разбираться. Там и поцелуйчики и обнимашки, — комментируют за кадром посетители зоопарка.
Интересно, что обезьяны именно этого вида обитают при каждом храме Индии, где их считают священными животными.
Новорожденный детеныш сразу же попадает в объятия матери, которая осматривает его, вылизывает и приглаживает. Затем мать передает детеныша другой взрослой самке, которая аналогично осматривает, облизывает и обнюхивает его. Если детеныш начинает плачем выражать протест, то переходит в следующие руки. Так в первый же день с малышом нянчатся 7—8 посторонних самок.
Но как показала жизнь, нянчиться с милым детенышем хотят еще и браться с сестрами, но им пока никто не доверил заботы о малыше.
В новосибирском зоопарке мартышки не поделили детеныша.Автор: Анна Новикова
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