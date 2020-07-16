2020-07-16T10:06:22+03:00
Общество

«Мамаша, забери ребенка»: мартышки, которые не могут поделить детеныша, рассмешили соцсети

Забавный момент попал в объектив фотоаппарата сибирячки Анны Новиковой
Ульяна ДЖАНКОВА
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Братики забрали малыша у мамы и не могли договориться, кому он достанется. Фото: Анна НовиковаБратики забрали малыша у мамы и не могли договориться, кому он достанется. Фото: Анна Новикова
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Новосибирский фотограф Анна Новикова поделились с подписчиками новым видео и зоопарка. В кадре — яванские лангуры. Мартышки снова не смогли поделить между собой рыжего малыша. Они его с силой выдергивали друг у друга, казалось, малыш вот-вот упадет с высоты или его от избытка чувств придушат.

— Братик взял и отобрал малыша у мамы, а мама чем смотрит, сидит жует, мамаша, иди забери ребенка, — комментирует Анна Новикова за кадром.

Посетителей зоопарка рассмешил забавный момент. В итоге в ситуации разобралась мама, она забрала малыша себе.

Напомним, это уже не первый случай, когда малыша не могут поделить мартышки.

Обезьяны именно этого вида обитают при каждом храме Индии, где их считают священными животными.

Новорожденный детеныш сразу же попадает в объятия матери, которая осматривает его, вылизывает и приглаживает. Затем мать передает детеныша другой взрослой самке, которая аналогично осматривает, облизывает и обнюхивает его. Если детеныш начинает плачем выражать протест, то переходит в следующие руки. Так в первый же день с малышом нянчатся 7—8 посторонних самок.

В новосибирском зоопарке мартышки не могли поделить детеныша .Новосибирский зоопарк им.Р.А.Шило

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ИСТОЧНИК KP.RU

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