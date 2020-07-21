«Думал, они хотят меня обокрасть»: сибиряку, ранившему двух полицейских ножом, грозит пожизненное

21 Июль 2020 2020-07-21T11:18:28+03:00

Расследование уголовного дела в отношении жителя Бердска, напавшего на полицейских в канун Нового года, завершено

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Заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя города Бердска.

Его обвиняют по статье уголовного кодекса «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

— По версии следствия, вечером 30 декабря 2019 года в дежурную часть поступило заявление о подозрительном гражданине в подъезде жилого дома № 25/3 по улице Дачной. На место выехал наряд ППС. Полицейские обнаружили мужчину в подъезде дома. Он был в состоянии наркотического опьянения. На требование представиться и вытащить руки из карманов, он не отреагировал. Вместо этого он достал нож и напал на полицейских, — рассказали в областной прокуратуре.

Мужчина нанес удары в шею и голову. Полицейские применили оружие и задержали напавшего на них сибиряка. И полицейских, и злоумышленника, госпитализировали в одну больницу.

Обвиняемый частично признал вину. Ему показалось, что перед ним находились злоумышленники в форме полицейских, которые хотели его ограбить.

Уголовное дело рассмотрит по существу Новосибирский областной суд.

Мужчине грозит срок от 12 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU