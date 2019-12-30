Новый год встретят рядом: полицейских и преступника, напавшего на них, поместили в одну больницу

СЕГОДНЯ 19:50 2019-12-30T19:50:07+03:00

Полицейские были госпитализированы с колото-резаными ранами и большой кровопотерей

Изменить размер текста: A A

В скорой помощи прокомментировали состояние пострадавших полицейских и напавшего на них с ножом мужчины. По словам медиков, пострадавшие были доставлены в больницу.

— Во время задержания мужчина ударил полицейских ножом по голове. Оба сотрудника полиции получили колото-резаные раны, были доставлены в Городскую клиническую больницу с Геморрагическим шоком I степени (тяжелое состояние,угрожающее жизни, вызванное большой кровопотерей — прим.ред), — рассказала КП-Новосибирск Ирина Большакова, главный врач Новосибирской станции скорой помощи. — Сам нападавший был доставлен в ту же больницу с огнестрельным ранением и в состоянии шока.

Оба сотрудника полиции находятся в достаточно тяжелом состоянии. Однако, по словам медиков, это состояние, как правило, обратимо.

Напомним, ЧП случилось вечером 30 декабря. Жители дома по улице Дачная сообщили в полицию о том, что в их подъезде находится посторонний человек. Прибывшие на место полицейские попытались задержать мужчину, однако он набросился на них с ножом. В ответ правоохранители применили табельное оружие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Один из полицейских без сознания»: преступники напали с ножом на экипаж ППС в Новосибирске

Об этом сообщают в соцсетях очевидцы произошедшего (подробнее)

«Преступник был один»: в полиции прокомментировали нападение на экипаж ППС

Медики оказывают помощь пострадавшим сотрудникам полиции и злоумышленнику (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU