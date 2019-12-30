«Преступник был один»: в полиции прокомментировали нападение на экипаж ППС

СЕГОДНЯ 18:59 2019-12-30T18:59:10+03:00

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В пресс-службе МВД по Новосибирской области прокомментировали ситуацию с нападением на полицейских на улице Дачная. Правоохранители сообщили, что в результате данного ЧП сотрудники полиции получили ножевые ранения.

— Сегодня вечером в полицию поступило обращение от жителей дома по улице Дачная о том, что в подъезде находятся неизвестные посторонние люди. Примерно в 21:35 на место прибыли сотрудники полиции, — сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — По предварительной информации, неизвестный мужчина напал на полицейских с ножом — они в ответ применили табельное оружие. В результате, травмы получили как сотрудники полиции, так и напавший на них мужчина. В настоящее время и правоохранителям, и злоумышленнику оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия, на данный момент работают сотрудники полиции, скорая помощь и сотрудники следственного комитета. Все обстоятельства случившейся ситуации выясняются.

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Об этом сообщают в соцсетях очевидцы произошедшего (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU