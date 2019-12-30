«Один из полицейских без сознания»: преступники напали с ножом на экипаж ППС в Новосибирске

СЕГОДНЯ 18:31 2019-12-30T18:31:49+03:00

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Вечером 30 декабря в Заельцовском районе полицейские получили ранения ножом, когда задерживали преступника. ЧП произошло на улице Дачная — об этом сообщают очевидцы произошедшего. В сети также появились снимки с места происшествия.

— Неизвестные напали на сотрудников ППС и несколько раз ударили их ножом. А полицейские в ответ несколько раз выстрелили, ранив одного из нападавших, — цитирует слова очевидцев событий паблик «АСТ-54». — Один из правоохранителей находится без сознания, второй в сознании. Пострадавших полицейских увезли на скорой помощи. Периметр вокруг дома сейчас контролируется прибывшими на место случившегося сотрудниками полиции.

ЧП произошло на улице Дачная. Фото: "АСТ-54"

В данный момент, связаться с правоохранительными органами пока не удается. Корреспонденты КП-Новосибирск следят за развитием событий. Все обстоятельства и причины произошедшей ситуации выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU