«Один из полицейских без сознания»: преступники напали с ножом на экипаж ППС в Новосибирске
Вечером 30 декабря в Заельцовском районе полицейские получили ранения ножом, когда задерживали преступника. ЧП произошло на улице Дачная — об этом сообщают очевидцы произошедшего. В сети также появились снимки с места происшествия.
— Неизвестные напали на сотрудников ППС и несколько раз ударили их ножом. А полицейские в ответ несколько раз выстрелили, ранив одного из нападавших, — цитирует слова очевидцев событий паблик «АСТ-54». — Один из правоохранителей находится без сознания, второй в сознании. Пострадавших полицейских увезли на скорой помощи. Периметр вокруг дома сейчас контролируется прибывшими на место случившегося сотрудниками полиции.
ЧП произошло на улице Дачная. Фото: "АСТ-54"
В данный момент, связаться с правоохранительными органами пока не удается. Корреспонденты КП-Новосибирск следят за развитием событий. Все обстоятельства и причины произошедшей ситуации выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU