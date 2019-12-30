2019-12-30T19:54:46+03:00
Происшествия

Раненые на Дачной полицейские ехали на вызов к дебоширу

По одной из версий, именно он набросился на сотрудников ППС с ножом, те в ответ открыли огонь
Ева ЛЮТОВА
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И преступника, и полицейского увезли на "Скорой".И преступника, и полицейского увезли на "Скорой".Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Стало известно, как патруль ППС оказался на улице Дачной в Новосибирске, где двое полицейских получили ранения.

- Вечером 30 декабря сотрудники ППС приехали на вызов, в подъезде шумел кто-то, дебоширил, - рассказал КП-Новосибирск источник в силовых структурах.

Полицейские, видимо, попытались утихомирить хулигана. У того в руках оказался нож, с ним он напал на полицейских. Патрульные были вынуждены открыть огонь из табельного оружия. Как итог: один полицейский в больнице - у него ножевое ранение, нападавший тоже в больнице - с огнестрелом, обоим оказывают помощь врачи. Еще один сотрудник ППС, по словам очевидцев, получил легкое ранение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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