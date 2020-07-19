В Новосибирске завершились поиски пропавшего 7-летнего мальчика
В Новосибирске завершились поиски 7-летнего мальчика. Как сообщает его родственница, ребенок гулял.
Ранее, КП-Новосибирск писала, что мальчику пропал сегодня днем, 19 июля. ЧП произошло в Первомайском районе. О его местонахождении родственники не знали больше пяти часов. Ребенок ушел из дома в 13.30 и до настоящего момента родители не могли его найти.
Напомним, что сейчас волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ищут студента НГТУ. О парне ничего неизвестно уже три дня. Ранее молодой человек никогда не пропадал. Сибиряк пропал в Ленинском районе.
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