«Вышел из дома и не вернулся»: в Новосибирске пропал 7-летний мальчик
Сегодня, 19 июля, в Новосибирске пропал ребенок. ЧП произошло в Первомайском районе днем. Информация о мальчике появилась в социальных сетях. Ее распространили близкие мальчика.
— Холодков Евгений Александрович, возраст 7 лет, рост 115-120, волосы светло русые, глаза голубые, одет джинсовые шорты, футболка, — сообщается в группе «Подслушано Первомайка».
Известно, что мальчик вышел из дома в 13.30, и уже около пяти часов о нем нет никаких известий. Евгения ищут его родители.
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ИСТОЧНИК KP.RU