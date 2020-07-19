«Вышел из дома и не вернулся»: в Новосибирске пропал 7-летний мальчик

19 Июль 2020 2020-07-19T14:46:30+03:00

Ребенку всего семь лет. Фото: «Подслушано Первомайка».

О нем ничего неизвестно около 5 часов

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 19 июля, в Новосибирске пропал ребенок. ЧП произошло в Первомайском районе днем. Информация о мальчике появилась в социальных сетях. Ее распространили близкие мальчика.

— Холодков Евгений Александрович, возраст 7 лет, рост 115-120, волосы светло русые, глаза голубые, одет джинсовые шорты, футболка, — сообщается в группе «Подслушано Первомайка».

Известно, что мальчик вышел из дома в 13.30, и уже около пяти часов о нем нет никаких известий. Евгения ищут его родители.

Если вам что-то известно о местонахождении ребенка сообщите в редакцию по телефону 8-923-145-11-03 (WhatsApp).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU