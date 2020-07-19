«Он всегда предупреждал, если задерживается»: в Новосибирске ищут студента НГТУ

19 Июль 2020 2020-07-19T15:29:19+03:00

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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ищут 21-летнего студента НГТУ Сидорова Тимофея Константиновича. Парень пропал в Ленинском районе.О его местонахождении неизвестно с 16 июля 2020 года.

— Раньше не пропадал, сообщал, если задерживается. Вышел из дома и не вернулся, на смене, на работе так же не появился, — сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда.

У Тимофея светло-русые короткие волосы, серые глаза. Его рост 172 сантиметра, нормального телосложения. Парень был одет в светло серую футболку, белые шорты, белые кроссовки. С собой он, возможно, взял черный рюкзак.

Если вам что-то известно о местонахождении Тимофея пожалуйста позвоните по номеру 8-800—700-54-52 либо наберите в 112.

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