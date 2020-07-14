В Новосибирске загорелся двухэтажный дом: внутри было два ребенка

14 Июль 2020 2020-07-14T04:15:20+03:00

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В ночь на 14 июля в Ленинском районе загорелся двухэтажный дом с надворными постройками. Из здания, объятого пожаром, вовремя смогли выбраться 6 человек, в том числе двое детей. Помощь медиков им, к счастью, не понадобилась. Об этом рассказали, в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

— Возгорание произошло в 03.38. Горел частный дом и надворные постройки, они были полностью в огне. Общая площадь пожара 15- квадратных метров. Ликвидировали угрозу соседнему дому и гаражу. Пострадавших нет. Огонь полностью ликвидировали в 04.26 часов, — рассказали в МЧС по Новосибирской области.

Напомним, накануне в Октябрьском районе Новосибирска вспыхнул дом. Около 5 часов утра на деревянной двухэтажке на улице Никитина, 152 загорелась крыша. Из горящего здания вывели 6 детей. Также на пожаре спасли котенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU