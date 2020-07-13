В Новосибирске из горящего дома вывели 6 детей
В понедельник, 13 мая, в Октябрьском районе Новосибирска вспыхнул дом. Около 5 часов утра на деревянной двухэтажке на улице Никитина, 152 загорелась крыша. Тушить огонь немедленно прибыли пожарные.
Двух девушек осмотрела "скорая помощь" - к счастью, медпомощь им не понадобилась. Фото: ГУ МЧС по НСО.
— Пожарно-спасательные подразделения выехали в 4:41. Было установлено, что горит кровля размером 40 на 20 метров. 33 человека, из них 6 детей, эвакуировались из дома самостоятельно до прибытия пожарной охраны. В 5:15 пожар был локализован, ликвидация открытого горения — в 5:26. «Скорая помощь» осмотрела двух девушек и отпустила. Погибших и пострадавших нет. На месте работали 8 единиц основной техники и 5 — специальной, — рассказал КП-Новосибирск руководитель пресс-службы МЧС по НСО Павел Винаков.
Причину пожара установят дознаватели. Фото: ГУ МЧС по НСО.
Чтобы доставить воду с пожарного гидранта, сотрудники ГИБДД перекрывали улицу Никитина. На месте был создан штаб пожаротушения. Сейчас ведется разборка и проливка здания. Администрация Октябрьского района организовала в автобусах пункт временного обогрева для жильцов дома.
Причину пожара установят дознаватели МЧС.
Тушение пожара.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU