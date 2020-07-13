2020-07-13T04:06:29+03:00
Общество

В Новосибирске из горящего дома вывели 6 детей

Чтобы потушить пожар, пришлось перекрыть улицу
Надежда РЫЖКИНА
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Из огня эвакуировались 33 человека. Фото: ГУ МЧС по НСО.Из огня эвакуировались 33 человека. Фото: ГУ МЧС по НСО.
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В понедельник, 13 мая, в Октябрьском районе Новосибирска вспыхнул дом. Около 5 часов утра на деревянной двухэтажке на улице Никитина, 152 загорелась крыша. Тушить огонь немедленно прибыли пожарные.

Двух девушек осмотрела "скорая помощь" - к счастью, медпомощь им не понадобилась. Фото: ГУ МЧС по НСО.

Двух девушек осмотрела "скорая помощь" - к счастью, медпомощь им не понадобилась. Фото: ГУ МЧС по НСО.

— Пожарно-спасательные подразделения выехали в 4:41. Было установлено, что горит кровля размером 40 на 20 метров. 33 человека, из них 6 детей, эвакуировались из дома самостоятельно до прибытия пожарной охраны. В 5:15 пожар был локализован, ликвидация открытого горения — в 5:26. «Скорая помощь» осмотрела двух девушек и отпустила. Погибших и пострадавших нет. На месте работали 8 единиц основной техники и 5 — специальной, — рассказал КП-Новосибирск руководитель пресс-службы МЧС по НСО Павел Винаков.

Причину пожара установят дознаватели. Фото: ГУ МЧС по НСО.

Причину пожара установят дознаватели. Фото: ГУ МЧС по НСО.

Чтобы доставить воду с пожарного гидранта, сотрудники ГИБДД перекрывали улицу Никитина. На месте был создан штаб пожаротушения. Сейчас ведется разборка и проливка здания. Администрация Октябрьского района организовала в автобусах пункт временного обогрева для жильцов дома.

Причину пожара установят дознаватели МЧС.

Тушение пожара.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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