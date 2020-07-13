В Новосибирске из горящего дома вывели 6 детей

13 Июль 2020 2020-07-13T04:06:29+03:00

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В понедельник, 13 мая, в Октябрьском районе Новосибирска вспыхнул дом. Около 5 часов утра на деревянной двухэтажке на улице Никитина, 152 загорелась крыша. Тушить огонь немедленно прибыли пожарные.

Двух девушек осмотрела "скорая помощь" - к счастью, медпомощь им не понадобилась. Фото: ГУ МЧС по НСО.

— Пожарно-спасательные подразделения выехали в 4:41. Было установлено, что горит кровля размером 40 на 20 метров. 33 человека, из них 6 детей, эвакуировались из дома самостоятельно до прибытия пожарной охраны. В 5:15 пожар был локализован, ликвидация открытого горения — в 5:26. «Скорая помощь» осмотрела двух девушек и отпустила. Погибших и пострадавших нет. На месте работали 8 единиц основной техники и 5 — специальной, — рассказал КП-Новосибирск руководитель пресс-службы МЧС по НСО Павел Винаков.

Причину пожара установят дознаватели. Фото: ГУ МЧС по НСО.

Чтобы доставить воду с пожарного гидранта, сотрудники ГИБДД перекрывали улицу Никитина. На месте был создан штаб пожаротушения. Сейчас ведется разборка и проливка здания. Администрация Октябрьского района организовала в автобусах пункт временного обогрева для жильцов дома.

Причину пожара установят дознаватели МЧС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/790110" frameborder="0"></iframe> Тушение пожара.

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