«Так мило завернули в полотенце»: пожарные показали седьмого малыша, спасенного из горевшего дома на Никитина
Из пожара в доме на улице Никитина, который случился утром, спасли котенка. Малыш был в горящем доме — один из спасателей помог ему выбраться, закутав в полотенце. Позже котенка передали жильцам дома.
В огне никто не пострадал. А подвиг спасателя порадовал новосибирцев.
— Радует, что все живы, даже котейка!
— Так умиляет, когда живность в беде пожарные не оставляют.
— Уютно завернутый в полотенце, спасенный котейка сидит на руках, — написали они в комментариях.
Напомним, пожар произошел около 5 утра 13 июля. У двухэтажного деревянного дома на улице Никитина, 152 загорелась кровля. Все жильцы эвакуировались сами до прибытия пожарных — всего спаслось 33 человека, из них 6 детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU