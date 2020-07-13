2020-07-13T08:58:00+03:00
Общество

«Так мило завернули в полотенце»: пожарные показали седьмого малыша, спасенного из горевшего дома на Никитина

Это был маленький котенок
Надежда РЫЖКИНА
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Котенка передали потом эвакуировавшимся жильцам дома.Котенка передали потом эвакуировавшимся жильцам дома.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Из пожара в доме на улице Никитина, который случился утром, спасли котенка. Малыш был в горящем доме — один из спасателей помог ему выбраться, закутав в полотенце. Позже котенка передали жильцам дома.

В огне никто не пострадал. А подвиг спасателя порадовал новосибирцев.

— Радует, что все живы, даже котейка!

— Так умиляет, когда живность в беде пожарные не оставляют.

— Уютно завернутый в полотенце, спасенный котейка сидит на руках, — написали они в комментариях.

Напомним, пожар произошел около 5 утра 13 июля. У двухэтажного деревянного дома на улице Никитина, 152 загорелась кровля. Все жильцы эвакуировались сами до прибытия пожарных — всего спаслось 33 человека, из них 6 детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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