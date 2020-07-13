Открытие торговых центров в Новосибирске в 2020 году: когда заработают, какие ограничения будут
В понедельник, 13 июля, стало известно, как пройдет открытие торговых центров в Новосибирске в 2020 году: когда заработают, какие ограничения будут. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников.
— Предлагаю с сегодняшнего дня принять решение о возобновлении торговли во всех магазинах, в том числе в тех, которые расположены в торговых и торгово-развлекательных центрах, — заявил губернатор Андрей Травников.
При этом будут действовать ограничения: ресторанные дворики, фуд-корты, детские развлекательные заведения и кинотеатры по-прежнему останутся закрыты.
Напомним, 26 июня правительство области разрешило работать оптовым отделам в торговых центрах. С 6 июля открылись рестораны открыли летние веранды.
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ИСТОЧНИК KP.RU