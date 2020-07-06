Власти Новосибирска услышали новых людей и рестораторов

Такое решение было принято в понедельник на аппаратном совещании в правительстве региона губернатором Андреем Травниковым. Таким образом, предложение о снятии режима самоограничений, в том числе и с ресторанного бизнеса, с которым партия «Новые люди» еще в начале июня обращалась в правительство, было поддержано.

- Предлагаю сегодня принять решение о снятии ограничений на деятельность организаций общественного питания и к дополнительным видам деятельности, которые сегодня уже разрешены (торговля с доставкой и навынос), добавить деятельность летних кафе и летних веранд. Попрошу министерство промышленности и торговли оперативно подготовить документы, - цитирует заявление Андрея Травникова РИА Новости. Как было подчеркнуто, при этом заведениям общепита в обязательном порядке необходимо соблюдать меры по недопущению распространения коронавируса COVID-19.

Напомним, в Новосибирской области ресторанный бизнес был закрыт с введением всеобщего режима самоизоляции с марта 2020 года. Заведениям было разрешено работать только навынос. Это нанесло серьезный удар по сфере и поставило многих рестораторов на грань разорения.

Еще в начале июня региональное отделение политической партии «Новые люди» обратилось в правительство Новосибирской области с письмом, в котором предложило отменить режим самоизоляции в регионе и дать разрешение «сотням тысяч новосибирцев возобновить работу и получить возможность прокормить свои семьи».

Это предложение было поддержано рестораторами региона. Общественная организация Федерация рестораторов и отельеров Сибири направила в адрес губернатора письмо, в котором попросила предоставить возможность открыть хотя бы летние веранды заведений общепита. Рестораторы отмечали: из-за невозможности возобновить работу сотрудники ресторанов «находятся на грани выживания».

В минувшую пятницу к инициативе новых людей и Федерации рестораторов и отельеров Сибири присоединились поставщики продукции, представители ивент-индустрии (фотографы, ведущие и диджеи), а также арендодатели. В своем обращении авторы заявили о том, что «доведены до отчаяния», и сделали неутешительный прогноз: если ситуация не изменится, «велик шанс того, что мы и наши сотрудники просто останемся без средств к существованию».

- Мы очень рады, что губернатор услышал нас и пошел навстречу, разрешив сфере начать работать, - говорит директор бара 113, директор самого большого общественного пространства в России BlaBlaBar Андрей Васин. - Это подтверждение того, что власть может слышать голос народа. Еще раз подчеркну: наша просьба - не какая-то прихоть рестораторов. За каждым из нас стоит большое количество сотрудников, которые вновь получили возможность кормить свои семьи.