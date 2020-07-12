Многодетная мать вернула малышей после скандала с выплатами в Новосибирске

12 Июль 2020 2020-07-12T14:34:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Многодетная мать, попавшая в скандал с «путинскими выплатами» вернула детей в семью. Проверка опеки показала — с детьми все хорошо, но женщине пришлось снять двухкомнатную квартиру.

История с изъятием детей у молодой матери, которая пропадала на работе, закончилась благополучно. Пять детей от 6 лет до 3 месяцев провели две недели в детских центрах, пока опека проводила проверку. Соцработники посоветовали снять более просторное жилье и обещали помощь.

-Наконец мне удалось забрать детей и снять новую квартиру. Все хорошо, но не стоит об этом, — сообщила «КП-Новосибирск» Валентина*

Напомним, после визита общественницы Анны Тажеевой у молодой матери изъяли детей, пока женщины не было дома. Родственница Валентины* обвинила мать в том, что та тратит выплаты на детей не по назначению. Журналистам «КП» женщина признавалась, что не «уходила в загул», а работала и искала подарок на день рождения старшему сыну.

Социальные службы уже давали оценку ситуации.

-На момент обследования дети находились без матери с мужчиной, не имеющего удостоверения личности. В квартире было чисто, дети выглядели опрятно, продукты питания отсутствовали. Со слов мужчины, 1 июня 2020 года мать уехала в больницу и до настоящего времени не появилась, на телефонные звонки не отвечала, — сообщали «КП-Новосибирск» после скандала в департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Устала, у них характер дебильный»: многодетная мать получила 50 тысяч от государства и исчезла из квартиры

В опеку пожаловалась общественница, в итоге детей изъяли. Но активистка теперь переживает, что разрушила семью, просит дать маме шанс (подробнее).

«Не надо меня осуждать!»: многодетная мать, у которой забрали пятерых детей, рассказала, где была всю ночь

Она уверяет, что не уходила в запой, а бегала по магазинам и подрабатывала в ночную смену. От государства же получила не 50, а 20 тысяч рублей (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU