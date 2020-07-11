2020-07-11T10:17:42+03:00
Общество

В лесу – 150 человек, квадроциклы, собаки, квадрокоптеры: стало известно, как в Новосибирске ищут безвестно пропавшего мальчика

Прошло десять дней после того, как пропал 14-летний Олег Иванов. В волонтерском отряде объяснили, как действуют силовики и добровольцы
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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В Новосибирске продолжаются поиски 10-летнего Олега Иванова. Фото: «Лиза Алерт».В Новосибирске продолжаются поиски 10-летнего Олега Иванова. Фото: «Лиза Алерт».
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В Новосибирске продолжаются поиски 14-летнего Олега Иванова. У мальчика - отставание в развитии. Он потерялся 1 июля во время прогулки между улицами Выборной и Зеленодолинской.

Мальчика ищут и полицейские, и спасатели, и волонтеры. Территорию квадрат за квадратом одномоменто прочесывает около 150 человек. А всего, по приблизительным подсчетам волонтеров, в розыске мальчика поучаствовало более 700 силовиков и добровольцев.

Задействована и техника: полицейский вертолет, квадроциклы, дроны. Отряд «Лиза Алерт» пояснил, что происходит в зоне поиска непосредственно сегодня, 11 июля.

- С утра на месте около 100 сотрудников МВД разных отделов Новосибирска и прилегающих районов: 50 обходят ближайшие СНТ, еще 50 получили квадраты на осмотр, работают самостоятельно. 36 бойцов МЧС зашли в лес на отработку перспективных квадратов под руководством наших старших, итого восемь групп, в каждой группе по кинологу с собакой. Новосибирское войсковое казачье отделение — порядка 10 человек — получили квадраты на отработку, зашли в лес, - рассказали в отряде.

Участвуют сотрудники разных ведомств и волонтеры. Фото: «Лиза Алерт».

Участвуют сотрудники разных ведомств и волонтеры. Фото: «Лиза Алерт».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В лесу – 150 человек, квадроциклы, собаки, квадрокоптеры: стало известно, как в Новосибирске ищут безвестно пропавшего мальчика
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