В лесу – 150 человек, квадроциклы, собаки, квадрокоптеры: стало известно, как в Новосибирске ищут безвестно пропавшего мальчика

11 Июль 2020 2020-07-11T10:17:42+03:00

Прошло десять дней после того, как пропал 14-летний Олег Иванов. В волонтерском отряде объяснили, как действуют силовики и добровольцы

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске продолжаются поиски 14-летнего Олега Иванова. У мальчика - отставание в развитии. Он потерялся 1 июля во время прогулки между улицами Выборной и Зеленодолинской.

Мальчика ищут и полицейские, и спасатели, и волонтеры. Территорию квадрат за квадратом одномоменто прочесывает около 150 человек. А всего, по приблизительным подсчетам волонтеров, в розыске мальчика поучаствовало более 700 силовиков и добровольцев.

Задействована и техника: полицейский вертолет, квадроциклы, дроны. Отряд «Лиза Алерт» пояснил, что происходит в зоне поиска непосредственно сегодня, 11 июля.

- С утра на месте около 100 сотрудников МВД разных отделов Новосибирска и прилегающих районов: 50 обходят ближайшие СНТ, еще 50 получили квадраты на осмотр, работают самостоятельно. 36 бойцов МЧС зашли в лес на отработку перспективных квадратов под руководством наших старших, итого восемь групп, в каждой группе по кинологу с собакой. Новосибирское войсковое казачье отделение — порядка 10 человек — получили квадраты на отработку, зашли в лес, - рассказали в отряде.

Участвуют сотрудники разных ведомств и волонтеры. Фото: «Лиза Алерт».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пропавший мальчик может прятаться у вас»: полицейские срочно обратились к дачникам.

Особенный мальчик, которого ищут третий день, может намеренно прятаться от поисковиков. (подробнее)

В Новосибирске вторые сутки не могут найти подростка: за дело взялись криминалисты.

Мальчик с отставанием в развитии потерялся во время прогулки. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU