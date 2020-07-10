2020-07-10T15:55:24+03:00
Происшествия

Стали известны подробности задержания семиклассника, который убил учительницу: полицейским его сдали родители

В настоящее время подросток задержан, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу
Алена КУЛЕШОВА
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Педагог вырастила из двоечника эрудита, а он ударил ее ножом в сердце. ФОТО:предоставлены героями публикацииПедагог вырастила из двоечника эрудита, а он ударил ее ножом в сердце. ФОТО:предоставлены героями публикации
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Стали известны подробности задержания школьника, который убил свою учительницу в одной из школ под Новосибирском. Напомним, трагедия произошла в ночь на 9 июля в поселке Смоленское под Новосибирском. По словам местных жителей, подросток хотел ограбить свою учительницу, которая жила в пристройке на территории школы. Женщина попыталась остановить 16-летнего парня, но тот набросился на нее с ножом.

— Ночь 9 июля 16-летний подозреваемый проник в квартиру к женщине, расположенную на первом этаже, взломав окно. Спустя некоторое время, тело женщины было обнаружено с множественными колото-резаными ранениями. На место происшествия незамедлительно выехали следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления, и сотрудники полиции, — пояснили в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области. — Вскоре в правоохранительные органы обратились родственники подозреваемого, которые изобличили его в совершенном преступлении и рассказали, где его искать.

В настоящее время подросток задержан, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье 105 «Убийство».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Стали известны подробности задержания семиклассника, который убил учительницу: полицейским его сдали родители
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