Школьника, зарезавшего учительницу под Новосибирском, арестовали

10 Июль 2020 2020-07-10T10:14:38+03:00

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В пятницу, 10 июля, стало известно, где на время следствия будет находиться школьник, зарезавший под Новосибирском учительницу. Об этом рассказали в СК по Новосибирской области.

— Подозреваемый установлен. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 105 «Убийство». Судом ему избрана мера пресечения: заключение под стражу, — рассказали КП-Новосибирск в СК по Новосибирской области.

Напомним, трагедия произошла в поселке Смоленский Мошковского района. Там школьник, предположительно семиклассник, ночью 9 июля пробрался в квартиру учительницы и зарезал ее. Она умерла на месте, врачи, приехавшие на место происшествие, констатировали смерть. Женщина жила в пристройке при школе. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник. По словам источника, к убийству могут быть причастны другие люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU