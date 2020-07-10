Под Новосибирском школьник напал с ножом на учительницу: он ночью залез к ней в дом
В ночь на 10 июля в поселке Смоленский Мошковского района с ножом напали на учительницу. Как сообщил источник КП-Новосибирск, в нападении подозревают школьника.
— Нападение произошло сегодня, между 2-3 часами ночи, на территории школы. В здании школы есть небольшая квартирка, там жила педагог. Предполагается, что это ученик этой школы, учился в седьмом классе, но пока ведется следствие. Вполне могут быть причастны другие люди, — сообщил КП-Новосибирск источник
Мотивы нападавшего пока неизвестны. В СК по Новосибирской области проводят доследственную проверку.
Директор школы, где все произошло, отказался давать комментарии.
КП-Новосибирск следит за развитием событий.
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ИСТОЧНИК KP.RU