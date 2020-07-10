Под Новосибирском школьник напал с ножом на учительницу: он ночью залез к ней в дом

10 Июль 2020 2020-07-10T08:14:13+03:00

В нападении подозревают ученика этой же школы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В деле может быть замешан не только подросток, сообщил источник КП-Новосибирск

Изменить размер текста: A A

В ночь на 10 июля в поселке Смоленский Мошковского района с ножом напали на учительницу. Как сообщил источник КП-Новосибирск, в нападении подозревают школьника.

— Нападение произошло сегодня, между 2-3 часами ночи, на территории школы. В здании школы есть небольшая квартирка, там жила педагог. Предполагается, что это ученик этой школы, учился в седьмом классе, но пока ведется следствие. Вполне могут быть причастны другие люди, — сообщил КП-Новосибирск источник

Мотивы нападавшего пока неизвестны. В СК по Новосибирской области проводят доследственную проверку.

Директор школы, где все произошло, отказался давать комментарии.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU