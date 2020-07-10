2020-07-10T08:14:13+03:00
Общество

Под Новосибирском школьник напал с ножом на учительницу: он ночью залез к ней в дом

В деле может быть замешан не только подросток, сообщил источник КП-Новосибирск
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
В нападении подозревают ученика этой же школы.В нападении подозревают ученика этой же школы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В ночь на 10 июля в поселке Смоленский Мошковского района с ножом напали на учительницу. Как сообщил источник КП-Новосибирск, в нападении подозревают школьника.

— Нападение произошло сегодня, между 2-3 часами ночи, на территории школы. В здании школы есть небольшая квартирка, там жила педагог. Предполагается, что это ученик этой школы, учился в седьмом классе, но пока ведется следствие. Вполне могут быть причастны другие люди, — сообщил КП-Новосибирск источник

Мотивы нападавшего пока неизвестны. В СК по Новосибирской области проводят доследственную проверку.

Директор школы, где все произошло, отказался давать комментарии.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Новосибирском школьник напал с ножом на учительницу: он ночью залез к ней в дом
ГВАРДИЯ – надёжный партнёр и призёр акции!
Вот так сходила на рынок: таджик заплатил сибирячке 15 тысяч рублей за то, чтобы она вышла за него замуж
«Я стоял на балконе и вдруг...»: в Новосибирске молния ударила рядом с подростком — он чудом не пострадал
Последствия ливня 9 июля 2020: ветер снес деревья и столб с проводами
В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 111 человек
Под Новосибирском всю ночь искали двух подростков, чьи вещи нашли на берегу реки
Еще пять пациентов за сутки: в Новосибирской области от коронавируса скончались 133 человека
Более 13 тысяч домохозяйств Новосибирской области получили высокоскоростной интернет в 2020 году
«Она пережила ужасную боль»: в Новосибирске автобус, наехавший на пенсионерку, раздавил ей ноги
Новосибирец во дворе ранил 12-летнего велосипедиста: подростка госпитализировали
Под Новосибирском пропал 34-летний мужчина: его разыскивает мама
В Новосибирске банда школьников украла сигареты и продукты на 235 тысяч рублей
Погода в Новосибирске на 10 июля 2020 года: дождь и +25 градусов