2020-07-10T08:53:27+03:00
Общество

Учительница, на которую напал школьник под Новосибирском, умерла

Следователи провели допрос подростка, но результаты его пока не разглашаются
Раиса Азарова
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В том, что произошло, разбирается СК НСО.В том, что произошло, разбирается СК НСО.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В пятницу, 10 июля, стало известно, что учительница школы в поселке Смоленский Мошковского района Новосибирской области умерла после нападения на нее подростка. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник из районной администрации.

— Учительница умерла на месте от ножевых ранений. Ее никуда не увозили, «скорая помощь» приехала и только констатировала факт смерти. Следователи провели первый допрос подростка, но его результаты не разглашаются. Пока что до сих пор нет официальной информации ни от сотрудников полиции, ни от следственного комитета, — сообщил источник КП-Новосибирск.

Напомним, нападение произошло ночью в четверг, 9 июля. Подросток ночью пробрался в квартиру учительницы с ножом. Подозревают, что это ученик 7 класса той же школы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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