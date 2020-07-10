«Она его вытягивала в люди, как Макаренко»: под Новосибирском семиклассник убил учительницу, устав от ее нотаций

Трагедия произошла в поселке Смоленское под Новосибирском. Погибшая учительница была главной активисткой школы, приводила трудных подростков к победам на интеллектуальных играх и «делала из них людей». Но очередной трудный ученик вместо благодарности отплатил ножом в сердце. Как убитая боролось с хулиганами в селе и почему погибла — в материале КП-Новосибирск.

«И ТУТ УВИДЕЛА, ЧТО ПОД СТОЛОМ УЧЕНИЧОК СИДИТ»

Смерть последовательницы Макаренко — педагога сельской школы Валентины Болдыревой — шокировала село Смоленское. Трагедия произошла в ночь на 9 июля в школьной пристройке, где жила учительница. Местные рассказали КП-Новосибирск, что 16-летний подросток расправился с учителем, которая также работала замдиректора по воспитательной работе после попытки ее ограбления.

— Возможно, трагедии не было бы, если бы она спала. Ночью Валентина Владимировна проснулась от шороха, пошла в туалет, а у порога увидела чужие куртку и кроссовки. Пока соображала спросонья, увидела, что под столом ученичок сидит. Валентина взяла телефон, набрала моей теще, сказала: «Надоел уже этот мальчик. Звоните родителям, а я полицию вызову». Рассказала, что обокрасть ее пришел, фамилию назвала. А ученик накинулся на нее с ножом, — рассказал КП-Новосибирск депутат Сокурского сельсовета Виталий Кашкаров.

Местные жители говорят, что подросток сначала хотел только ограбить учительницу. Недалеко от дома педагога нашли детали от ноутбука, провода оргтехники — школьник хотел взять все ценное. Но что же предшествовало преступлению? И какие отношения были у жертвы и подростка-убийцы?

Подросток выставлял фото в соцсетях: на снимках он ходит по крышам, гаражам, занимается спортом и высмеивает полицейских.Фото: СОЦСЕТИ

«ОНА ИХ ЛЮБИЛА, ДАЖЕ ОПЛАЧИВАЛА ИМ КРУЖКИ»

Валентина Владимировна переехала в село Смоленское из Новосибирска три года назад, бросив работу частной няни в состоятельной семье. Женщина устроилась на должность замдиректора школы по воспитательной работе и сразу принялась «строить» трудных детей. Днем приводила их в кружки, собирала в команды для интеллектуальных игр и старалась привить страсть к знаниям. А после 20.00 бегала по темным закоулкам и «заброшкам» села, искала трудных ребят и заставляла бросить пить и курить. Доставалось и родителям — за грязь в доме, пустой холодильник, пьянство.

— Это не учитель, а золото! Она была у нас в селе как Макаренко. Особенно старалась для трудных подростков, детей из неблагополучных семей — в каждом ребенке видела потенциал. Валентина Владимировна старалась привлечь этих детей к мероприятиям, конкурсам, водила в кружки. Соцпедагог из своего кармана платила взносы за учеников, лишь бы они рисовали, пели, выступали — хорошо проявляли себя в обществе. Ничего она не боялась, всегда детей вытягивала — ребята за это ее уважали, — описала Валентину Владимировну КП-Новосибирск коллега погибшей Татьяна Куриганова.

«ВАЛЕНТИНА ИЗ НЕГО ЭРУДИТА ВЫРАСТИЛА»

Задержанный подросток называл себя хулиганом, о чем активно писал на страничке в соцсетях. Там — фото с ментовскими уазиками, бандитскими BMW, треки с русским рэпом и воровской романтикой. Вот только с наставницей парень забывал об этих подростковых атрибутах — зимой работал дружинником детского городка в селе, смотрел за ребятишками и спасал от травм. Готовил подарки на Новый год, даже костюм зайчика надевал на утренниках. А летом мог наколоть дров пенсионеркам, помочь по хозяйству и заработать себе честным трудом.

— Этот подросток всегда стоял на внутришкольном учете. В 16 лет паренек только семь классов окончил, имел статус ОВЗ. Валентина из него эрудита вырастила — с командой школы они взяли первое место на районных интеллектуальных играх. Потом на педсовете отстаивала ученика — в итоге с него сняли статус ОВЗ. Но он оказался неблагодарным. Его тянуло к старшим ребятам, воровству, хулиганству — она его оттуда постоянно вытягивала. Это была ее борьба, — продолжает Татьяна Куриганова.

К 16 годам трудный подросток закочил только семь классов. ФОТО: соцсети

«ДО НАС КУЛЬТ АУЕ НЕ ДОШЕЛ»

Что толкнуло подростка на преступление? По словам местных жителей, у парня обычная деревенская семья — родители без высшего образования, но с большим подсобным хозяйством. Айфонов ни у кого нет, зато одежда — опрятная и по сезону, на столе всегда есть мясо, а алкоголь — нечасто, только по праздникам. Родители без судимостей, к тому же вырастили из детей пусть даже двоечников, но хороших помощников по хозяйству. Может быть, виноват культ АУЕ?

— Три года назад шла борьба с АУЕ в школах, нам тогда тоже прислали рекомендации. Мы обращали внимание на татуировки, значки на рюкзаках, тюремный жаргон. Беседовали с детьми, с семьями — большая работа проводилась. Но я с уверенностью могу сказать, что до школьников села Смоленское культ АУЕ не дошел, — считает Татьяна Куриганова.

Другие местные жители думают, что к преступлению привела безответственность взрослых, которые свалили воспитание детей на школу. Депутат сельсовета Виталий Кашкаров говорит, что отношение к учителям на селе потребительское — они всем должны.

— А что касается убийства, разбираться должны следователи. Возможно, у парнишки был сообщник, который и подбил ограбить учителя. Упустили родители парня — и безответственность превратилась во вседозволенность. И довела до убийства, — добавляет Виталий Кашкаров.

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