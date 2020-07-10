2020-07-10T00:34:27+03:00
Общество

«Лес прочесывают кинологи»: волонтеры показали, как уже восьмые сутки ищут особенного ребенка, пропавшего в Новосибирске

В общей сложности мальчика ищут более 250 человек
Алена КУЛЕШОВА
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Мальчик пропал 1 июля, во время прогулки с отцом. Фото: "Лиза Алерт"Мальчик пропал 1 июля, во время прогулки с отцом. Фото: "Лиза Алерт"
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Волонтеры рассказали о том, как проходят поиски 14-летнего Олега Иванова. Напомним, мальчик пропал 1 июля, во время прогулки с отцом. В тот день Олег вместе с папой отправился в небольшой поход: от своего дома в Заельцовском районе дошли до ТЭЦ-5. У теплоцентрали они заплутали. Отец увидел мужчину с собакой и решил спросить дорогу. Мальчик испугался животного и остался стоять в стороне. Когда отец, спустя некоторое время, обернулся посмотреть на сына, мальчика там уже не было.

Мальчика ищут и в заброшенных зданиях. Фото: "Лиза Алерт"

Мальчика ищут и в заброшенных зданиях. Фото: "Лиза Алерт"

— Уже восемь суток нет никаких новостей о пропавшем подростке Заявку мы получили в ночь с 1 на 2 июля и в половину четвертого утра на месте были первые экипажи добровольцев. Зона поиска в месте пропажи около 50 квадратных километров. Привлечены все возможные силы и средства: добровольцы поисковых отрядов, полиция, спасатели МАСС и АСС, курсанты сибирского спасательного центра МЧС России, отряд специального назначения. В общей сложности мальчика ищут более 250 человек, — рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт». — В воздух поднимали вертолет, постоянно работают беспилотные летательные аппараты, выезжают в лес кинологические расчеты. Поисковики прочесывают местность пешком и на квадрациклах, осматривают заброшенные здания. В известность уже поставили всех дачников из близлежащих СНТ — испугавшись, ребенок мог спрятаться там. За эти дни нами получено множество звонков и свидетельств из разных районов города. Все они проверяются, мы выезжаем на место, смотрим камеры, опрашиваем людей, клеим ориентировки.

В общей сложности мальчика ищут более 250 человек. Фото: "Лиза Алерт"

В общей сложности мальчика ищут более 250 человек. Фото: "Лиза Алерт"

Напомним, к поискам также подключились подключились следователи-криминалисты СУ СКР по Новосибирской области. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение: возбуждать уголовное дело или нет.

Привлечены все возможные силы и средства: добровольцы поисковых отрядов, полиция, спасатели МАСС и АСС, курсанты сибирского спасательного центра МЧС России, отряд специального назначения.Фото: "Лиза Алерт"

Привлечены все возможные силы и средства: добровольцы поисковых отрядов, полиция, спасатели МАСС и АСС, курсанты сибирского спасательного центра МЧС России, отряд специального назначения.Фото: "Лиза Алерт"

Ребенка ищут уже восьмые сутки. Фото: "Лиза Алерт"

Ребенка ищут уже восьмые сутки. Фото: "Лиза Алерт"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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«Лес прочесывают кинологи»: волонтеры показали, как уже восьмые сутки ищут особенного ребенка, пропавшего в Новосибирске
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