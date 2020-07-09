В Новосибирске подросток сорвался со скалы и разбил голову

Спасатели оказали подростку первую помощь. Фото: спасатели МАСС.

18-летний парень пострадал, пока отдыхал возле котлована Горский. Молодой человек поскользнулся и упал со скалы на берег. Он разбил себе голову и поцарапал ногу. Произошло это в среду, 8 июля.

— В 18:23 был замечен пострадавший молодой человек. Спасатели оказали ему помощь и провели профилактическую беседу. Однако дальнейшая медицинская помощь ему не понадобилась, — сообщили спасатели МАСС.

Напомним, это уже не первый раз, когда отдыхающие получают травмы на котловане Горский. 6 июля 17-летний подросток пытался спрыгнуть с берега в воду, но поскользнулся и поцарапал себе спину. 7 июля эффектный прыжок в воду с берега хотел сделать 27-летний мужчина, в результате он травмировал голову, ему вызвали "скорую помощь".

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пытался сделать эффектное сальто: сибиряк повредил голову, неудачно нырнув

Спасатели наложили ему повязку и вызвали врачей (подробнее)

В Новосибирске подросток повредил спину, неудачно нырнув в котлован

Мальчик поскользнулся и сильно поцарапался: помощь ему оказали спасатели (подробнее)