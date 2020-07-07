2020-07-07T09:04:43+03:00
Общество

В Новосибирске подросток повредил спину, неудачно нырнув в котлован

Мальчик поскользнулся и сильно поцарапался: помощь ему оказали спасатели
Надежда РЫЖКИНА
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Матросы-спасатели оказали помощь юноше. Фото: спасатели МАССМатросы-спасатели оказали помощь юноше. Фото: спасатели МАСС
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В Новосибирске спасатели помогли 17-летнему подростку, который решил спрыгнуть с берега в карьер Горский.

— В 18:40 молодой человек при неосторожном прыжке с берега поскользнулся и поцарапал спину. Матросы-спасатели службы МАСС оперативно оказали помощь, обработав рану, несчастного случая не произошло. С подростком они провели профилактическая беседа на тему безопасного поведения у воды. Медицинская помощь ему не потребовалась, — сообщили спасатели МАСС.

Спасатели напомнили, что карьер Горский не предназначен для купания — это зона повышенной опасности. Запрещается прыгать с берега в воду, чтобы не получить травмы. Кроме того, котлован очень глубок, скальные породы и мутная вода представляют угрозу для купающихся.

Напомним, 5 июля спасатели МАСС вытащили из воды пятерых тонущих человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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