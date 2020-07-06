В Новосибирске тонули 4 человека и подросток: из воды их вытащили спасатели
В Новосибирске спасатели МАСС вытащили из реки и котлована города 5 человек. Непогода не отпугнула отдыхающих сибиряков.
— Все случаи произошли в обеденное время 5 июля, с 12 до 14 часов. На Бугринском пляже спасатели вытащили из воды 2 человек.51-летний мужчина. нахлебался воды, ему была оказана первая помощь, после чего он был передан бригаде врачей скорой помощи. Буквально через несколько минут из воды вытащили 24-летнего парня. От медицинской помощи он отказался. В 13:20 возле Пескобазы были подняты и доставлены на берег двое мужчин 28 и 31 лет. В 13:40 на Юго-Западном карьере барахтался 12-летний ребенок. Его подняли из воды и провели с ним разъяснительную беседу, — сообщили спасатели МАСС.
Спасатели предупреждают: сейчас купаться на водоемах города: котлованах, карьерах, озерах — запрещено. Официальные пляжи из-за режима самоизоляции пока что закрыты.
Напомним, что 4 июля спасатели вытащили из воды Обского моря подростков, плавающих на надувном круге.
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ИСТОЧНИК KP.RU