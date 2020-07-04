В Новосибирске спасатели достали тонущих подростков на надувном круге в Обском море

4 Июль 2020 2020-07-04T10:05:13+03:00

Они слишком далеко отплыли от берега

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В Советском районе Новосибирска спасатели МАСС достали с Обского моря подростков, плавающих на надувном круге. Они слишком далеко отплыли от берега. Об этом рассказали в пресс-службе МАСС.

— На воде, далеко от берега, замечены дети на надувном круге. Трое 16-летних подростков подняты из воды в катер и доставлены на берег. Проведена профилактическая беседа, — рассказали в МАСС.

Напомним, в конце мая в Новосибирске 13-летний школьник оказался посреди Оби на надувном матрасе. От берега его отнесло течением. Мальчик не мог сам причалить к берегу и отчаянно звал на помощь. К счастью, у этой истории счастливый конец: спасатели МАСС доставили ребенка на берег и передали его родителям, в медицинской помощи он не нуждался.

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ИСТОЧНИК KP.RU