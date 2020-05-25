«Звал на помощь»: в Новосибирске школьник оказался посреди Оби на надувном матрасе

25 Май 2020 2020-05-25T09:49:29+03:00

Спасатели выловили в Оби матрас с подростком. Фото: пресс-служба МЧС по Новосибирской области

Мальчик не мог сам причалить к берегу

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В Заельцовском районе Новосибирска на реке Обь чуть не произошла трагедия. Течением воды далеко от берега отнесло 13-летнего мальчика на надувном матрасе. Об этом сообщили спасатели МАСС.

— В районе пескобазы на надувном матрасе дрейфует подросток. Выплыть к берегу самостоятельно не может, просит помощи. Доставлен на берег, передан родителям, в медицинской помощи не нуждается, — рассказали спасатели.

Напомним, трагический случай произошел в Колыванском районе. Там в озере утонул 13-летний подросток. К водоему он приехал с друзьями порыбачить. Они надули резиновую лодку и пустили ее по озеру. Подростки решили искупаться. Мальчик нырнул, запаниковал, что не достает дна озера и утонул. Следователи проводят проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU