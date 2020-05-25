«Звал на помощь»: в Новосибирске школьник оказался посреди Оби на надувном матрасе
В Заельцовском районе Новосибирска на реке Обь чуть не произошла трагедия. Течением воды далеко от берега отнесло 13-летнего мальчика на надувном матрасе. Об этом сообщили спасатели МАСС.
— В районе пескобазы на надувном матрасе дрейфует подросток. Выплыть к берегу самостоятельно не может, просит помощи. Доставлен на берег, передан родителям, в медицинской помощи не нуждается, — рассказали спасатели.
Напомним, трагический случай произошел в Колыванском районе. Там в озере утонул 13-летний подросток. К водоему он приехал с друзьями порыбачить. Они надули резиновую лодку и пустили ее по озеру. Подростки решили искупаться. Мальчик нырнул, запаниковал, что не достает дна озера и утонул. Следователи проводят проверку.
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ИСТОЧНИК KP.RU