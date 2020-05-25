2020-05-25T07:55:10+03:00
Общество

«Плавал с друзьями на резиновой лодке»: стали известны подробности гибели 13-летнего мальчика под Новосибирском

Следователи проводят проверку
Ульяна ДЖАНКОВА
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Ребенок отправился с друзьями на рыбалку и погиб. Фото: пресс-служба МЧС по Новосибирской областиРебенок отправился с друзьями на рыбалку и погиб. Фото: пресс-служба МЧС по Новосибирской области
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Следственный комитет по Новосибирской области проводит проверку после гибели 13-мальчика в озере вблизи деревни Большой Оеш в Колыванском районе.

— Предварительно установлено, что 23 мая 2020 года днем четверо друзей отправилась на рыбалку в Колыванский район Новосибирской области. Они пришли к протоке реки Чаус, расположенной вблизи деревни Большой Оеш. Там друзья надули резиновую лодку и решили искупаться. Подросток нырнул с лодки в воду, но не почувствовав дна, впал в панику, стал захлебываться и утонул, — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Тело ребенка нашли водолазы. Сейчас проводится экспертиза, которая установит точную причину гибели мальчика.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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