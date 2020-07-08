2020-07-08T10:20:11+03:00
Общество

Пытался сделать эффектное сальто: сибиряк повредил голову, неудачно нырнув

Спасатели наложили ему повязку и вызвали врачей
Надежда РЫЖКИНА
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Мужчина травмировал голову, ему вызвали "скорую помощь". Фото: спасатели МАСС.Мужчина травмировал голову, ему вызвали "скорую помощь". Фото: спасатели МАСС.
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В Новосибирске спасатели помогли 27-летнему мужчине. Сибиряк купался на котловане Горский и решил сделать сальто, спрыгнув с берега в воду. Но трюк вышел неудачным.

— 7 июля в 16:50 мужчина, пытаясь сделать прыжок в воду через голову, ударился головой и получил ссадины. Ему оказали первую помощь матросы-спасатели. Они обработали рану, наложили тугую повязку, после чего вызвали мужчине «скорую помощь», — рассказали спасатели МАСС.

Напомним, 6 июля 17-летний подросток также пытался спрыгнуть с берега в воду, купаясь на котловане Горский. Мальчик поскользнулся и поцарапал себе спину.

Спасатели еще раз предупреждают, что купаться и прыгать в воду в непредназначенных для этого местах опасно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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