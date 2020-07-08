Пытался сделать эффектное сальто: сибиряк повредил голову, неудачно нырнув

8 Июль 2020 2020-07-08T10:20:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске спасатели помогли 27-летнему мужчине. Сибиряк купался на котловане Горский и решил сделать сальто, спрыгнув с берега в воду. Но трюк вышел неудачным.

— 7 июля в 16:50 мужчина, пытаясь сделать прыжок в воду через голову, ударился головой и получил ссадины. Ему оказали первую помощь матросы-спасатели. Они обработали рану, наложили тугую повязку, после чего вызвали мужчине «скорую помощь», — рассказали спасатели МАСС.

Напомним, 6 июля 17-летний подросток также пытался спрыгнуть с берега в воду, купаясь на котловане Горский. Мальчик поскользнулся и поцарапал себе спину.

Спасатели еще раз предупреждают, что купаться и прыгать в воду в непредназначенных для этого местах опасно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске подросток повредил спину, неудачно нырнув в котлован

Мальчик поскользнулся и сильно поцарапался: помощь ему оказали спасатели (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU