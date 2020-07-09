2020-07-09T01:03:34+03:00
Общество

В Новосибирске кафе и ресторанам разрешили использовать больше земли под летние веранды

Соответствующее постановление подписал мэр города
Галина СИМОНОВА
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В Новосибирске кафе и ресторанам разрешили использовать больше земли для организации летних веранд.В Новосибирске кафе и ресторанам разрешили использовать больше земли для организации летних веранд.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В Новосибирске кафе и ресторанам разрешили использовать больше земли для организации летних веранд. Соответствующее постановление подписал мэр города Анатолий Локоть.

— Мы обязательно поддержим сферу общественного питания Новосибирска и сделаем это в сжатые сроки. Муниципалитет должен пойти навстречу при выделении участков под летние веранды, проявить гибкость в вопросах оплаты. Это важно для экономики города, для сохранения рабочих мест, — цитирует градоначальника пресс-служба мэрии.

Организовывать такие площадки можно будет, используя только уличную мебель и располагаясь при этом на участках, государственная собственность на которых не разграничена, а также находящихся в муниципальной собственности Новосибирска.

Напомним, открыть для посетителей летние веранды в Новосибирской области, было решено 6 июля. Соответствующие документы для этого подписал губернатор региона Андрей Травников. По словам самих рестораторов, к работе в таком формате они были готовы уже давно: были закуплены продукты и санитайзеры, бактерицидные рециркуляторы, маски и перчатки. Сейчас в заведениях общепита практически не бывает свободных мест — едва освобождается какой-нибудь столик, его тут же занимают другие люди, соскучившиеся по такому отдыху.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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