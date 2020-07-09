В Новосибирске кафе и ресторанам разрешили использовать больше земли под летние веранды
В Новосибирске кафе и ресторанам разрешили использовать больше земли для организации летних веранд. Соответствующее постановление подписал мэр города Анатолий Локоть.
— Мы обязательно поддержим сферу общественного питания Новосибирска и сделаем это в сжатые сроки. Муниципалитет должен пойти навстречу при выделении участков под летние веранды, проявить гибкость в вопросах оплаты. Это важно для экономики города, для сохранения рабочих мест, — цитирует градоначальника пресс-служба мэрии.
Организовывать такие площадки можно будет, используя только уличную мебель и располагаясь при этом на участках, государственная собственность на которых не разграничена, а также находящихся в муниципальной собственности Новосибирска.
Напомним, открыть для посетителей летние веранды в Новосибирской области, было решено 6 июля. Соответствующие документы для этого подписал губернатор региона Андрей Травников. По словам самих рестораторов, к работе в таком формате они были готовы уже давно: были закуплены продукты и санитайзеры, бактерицидные рециркуляторы, маски и перчатки. Сейчас в заведениях общепита практически не бывает свободных мест — едва освобождается какой-нибудь столик, его тут же занимают другие люди, соскучившиеся по такому отдыху.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Когда откроют летние кафе и веранды в Новосибирске в 2020 году: названа точная дата
Об этом заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников (подробнее).
«Мы заплакали от счастья»: как прошло открытие летних веранд в Новосибирске
Лучшие фото с первого в этом году уличного приема гостей в ресторанах (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU