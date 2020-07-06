2020-07-06T07:29:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Когда откроют летние кафе и веранды в Новосибирске в 2020 году: названа точная дата

Об этом заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников
Надежда РЫЖКИНААлександра Сударь
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Летние веранды кафе и ресторанов откроются сегодня.Летние веранды кафе и ресторанов откроются сегодня.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В понедельник, 6 июля, на оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников сделал важное заявление. Глава региона разрешил открыть летние веранды кафе и ресторанов.

Он попросил министерство промышленности и торговли оперативно подготовить необходимые документы. Летники могут открыться уже сегодня вечером.

— Мы к открытию готовились уже давно, это долгожданный шаг от властей. Постановление губернатора еще не вышло, но как только выйдет, рестораны сразу готовы открыться в любую минуту. Уже давно закуплены продукты и санитайзеры, бактерицидные рециркуляторы, маски и перчатки. Ждем только, как нам дадут отмашку, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск председатель правления Федерации рестораторов и отельеров Сибири Галина Шеломенцева.

Рестораны и кафе были закрыты с марта из-за угрозы коронавируса. Рестораторы не раз обращались к главе региона с просьбой разрешить возобновить работу, так как многие из заведений были на грани банкротства.

Напомним, в регионе по-прежнему действуют ограничительные меры. Но запреты постепенно снимают. Так, например, уже разрешили работать магазинам с отдельным входом и зоопарку. По словам главы региона, торговые центры будут открыты в самую последнюю очередь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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