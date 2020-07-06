«Мы заплакали от счастья»: как прошло открытие летних веранд в Новосибирске

6 июля летние террасы ресторанов и кафе распахнули свои двери для жителей Новосибирска. Теперь горожане смогут спокойно посидеть с друзьями в любимых местах за чашечкой кофе или бокалом красного полусладкого. Корреспонденты КП-Новосибирск прогулялись по городу и посмотрели, как работают летние веранды и как соблюдаются санитарные нормы.

Новосибирцы рады, что могут поужинать в своих любимых ресторанах.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Понедельник начался для новосибирских рестораторов с радостных новостей. Губернатор Андрей Травников подписал постановление об открытии летних веранд в обед, 6 июля. После этого работники общепита с радостью начали подготавливать свои площадки на открытом воздухе.

Все официанты в масках и перчатках.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Мы долго готовились к этому открытию. Когда нам объявили, что выходим на работу, многие заплакали от счастья. Мы тут же расставили столы, сделали разметку. Все официанты обеспечены многоразовыми масками и перчатками, — рассказала КП-Новосибирск Ксения, менеджер смены в одном из ресторанов.

Официанты готовятся к официальному открытию.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Многие летние кафешки пока только готовятся принять своих постоянных гостей. Достают столы и стулья, расставляют их на дистанции 1,5 - 2 метра. Именно так написано в постановлении губернатора.

У официантов много заказов.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В одном из гриль-баров на улице Ленина нет свободных мест. Не успел освободиться один столик, так его сразу же занимают следующие гости. Официанты рады такому наплыву посетителей. Очень соскучились по работе и по чаевым.

В каждом ресторане есть антисептики.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Одно из самых главных условий для открытия — наличие обеззараживающих средств. Рестораны запаслись ими по полной. На входе предлагают гостям обработать руки антисептиком, столы после клиентов обрабатываются дезраствором. Остальную мебель официанты тоже протирают.

А мне дадите вкусненького?Фото: Алена МАРТЫНОВА

На летней террасе возле кинотеатра «Победа» правила такие: гостей рассаживают только по два-три человека за столик, не больше. Официанты каждые четыре часа меняют перчатки и маски. Им обязательно измеряют температуру.

Из-за открытия летних веранд, город будто оживился.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Тяжело было пережить время на самоизоляции. Мы работали только на доставку или же на вынос. Спасибо нашим постоянным гостям, что не оставляли нас в трудной ситуации, все равно приходили, делали заказы, — говорит Ирина, администратор кофейни.

Благодаря открытию веранд, можно устроить своей второй половинке романтический ужин.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Небольшие кафе, у которых нет летников, тоже поставили несколько столиков на улице, чтобы порадовать своих посетителей.

Некоторые бары тоже «вышли» на улицу.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Мы готовились к открытию с прошлой недели, не теряли надежды, что правительство нас услышит. Сегодня днем, после выхода постановления, расставили столы, все продезинфицировали и уже принимаем первых посетителей, — рассказал Дмитрий Васильев, маркетолог бара на Советской.

Сибирякам приходится стоять в очереди, чтобы занять столик.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Некоторые новосибирцы заранее звонили в любимые заведения, чтобы забронировать стол и посидеть с друзьями.

Рестораны и бары до сих пор предлагают еду на вынос.Фото: Алена МАРТЫНОВА

С открытием летних веранд жизнь в городе заиграла новыми красками. Новосибирцы будто забыли про коронавирус и вышли на улицы, чтобы развееться и отдохнуть.

Мы же следим за статистикой заболеваемости. Все-таки в маске в ресторане не посидишь…

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