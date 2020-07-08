2020-07-08T07:32:45+03:00
Происшествия

Новосибирцы, утонувшие в Оби, спасая 12-летнюю девочку, не умели плавать

В том месте реки, где произошла трагедия, глубина реки резко уходит на три метра
Ульяна ДЖАНКОВА
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Новосибирцы, которые утонули, спасая девочку, не умели плавать. Фото: стоп-кадрНовосибирцы, которые утонули, спасая девочку, не умели плавать. Фото: стоп-кадр
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В среду, 8 июля, стало известно, что именно привело к трагедии на реке Обь. Там накануне, 7 июля, утонули три человека: 14-летний подросток, 22-летний парень и 50-летний мужчина. Они бросились спасать 12-летнюю девочку.

— Она оступилась в реке, обо что-то споткнулась и начала тонуть. Мужчины и мальчик бросились ее спасать. Они не умели плавать, их подхватило течение, — рассказал КП-Новосибирск источник в силовых структурах.

Как стало известно КП-Новосибирск, погибли двоюродные братья девочки и ее отец.

По словам спасателей МАСС, река в том месте, где плавала девочка, опасна.

— Купание там запрещено. В этом месте у реки Обь сильное течение, глубокие ямы, водовороты, наблюдается обратное течение. Буквально в нескольких метрах от берега глубина резко увеличивается до 3 метров. Купание в подобных местах крайне опасно для жизни, — рассказали в МАСС.

О быстром течении реки говорили и водолазы, которые искали тела людей. Также по их словам дно очень мутное. Ранее очевидцы сообщали, что там много строительного мусора, который представляет опасность для купающихся.

Напомним, трагедия произошла 7 июля. Тела трех утонувших обнаружили водолазы и подняли на поверхность. Их искали 6 часов. Девочке, которую спасли погибшие мужчины и мальчик, и родным оказывают помощь психологи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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