«Дети резвились, как вдруг попали в водоворот»: три человека погибли, спасая девочку из Оби

Трагедия случилась в Новосибирске 7 июля. На берегу Оби, где купаться запрещено. Возле воды отдыхала большая семья из семи человек. В реке резвились дети - 12-летняя девочка и ее 14-летний брат. Внезапно течение начало относить девочку от берега. Взрослые тут же подскочили и побежали на помощь - в воду пошли 50-летний мужчина (по последним данным, это папа детей) и его 22-летний родственник.

- Им удалось вытолкнуть к берегу только девочку, подростка спасти не смогли и сами стали жертвами, - рассказали в управлении МЧС по Новосибирской области. - Всех троих унесло течением. Тела двоих - 50-летнего мужчины и 22-летнего парня - достали со дна сразу, поиски 14-летнего подростка закончились к вечеру, тело нашли...

Очевидцы и знакомые семьи говорят, что место, где утонули сибиряки, им хорошо известно.

- Там все было нормально. Мы пару дней назад именно в этом месте праздновали день рождения одного из погибших, все было отлично, - сообщает девушка.

- Там уже не раз тонули дети - точнее, их успевали вытащить. Последний случай был около месяца назад. Там опасное место: водоворот и течение, - утверждают другие сибиряки.

Место, где случилась трагедия. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

В МЧС же говорят: возле данного несанкционированного пляжа, который находится недалеко от улицы Обской, повсюду развешаны таблички «Купаться запрещено». Место действительно опасное. И дети попали в водоворот. Течение оказалось таким, что унесло даже взрослых...

...Как сообщили источники КП-Новосибирск, семья, в которой произошла трагедия, благополучная. 14-летний подросток, которого не удалось спасти, хорошо учился в школе, занимался самбо, был спортсменом. Маме детей сейчас оказывают помощь психологи МЧС, трагедия произошла на ее глазах...

- По факту утопления 3 людей в реке Обь проводится проверка, - добавляют в СКР по Новосибирской области.

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