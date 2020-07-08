2020-07-08T03:04:36+03:00
Происшествия

«С родными работают психологи»: водолазы нашли тело 14-летнего мальчика, который утонул в Оби, спасая сестру

Вместе с ним под воду ушли еще два человека, их тела также обнаружены
Галина Симонова
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Тело 14-летнего мальчика, утонувшего в Оби, нашли.Тело 14-летнего мальчика, утонувшего в Оби, нашли.
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Водолазы нашли тело 14-летнего мальчика, утонувшего сегодня в Оби при попытке спасти свою сестру. Напомним, трагедия произошла днем 7 июля, в реке начала тонуть 12-летняя девочка, ей на помощь бросились родственники, которые отдыхали там вместе с ней. Девочку удалось вытащить из воды, а вот 50-летнего мужчину, 22-летнего парня и 14-летнего подростка унесло течением.

— Тело юноши нашли и извлекли из воды. В настоящее время, с родными погибших работают психологи МЧС, — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Отметим, что на место происшествия уже выехал следователь СУ СКР по Новосибирской области. По факту трагедии проводится доследственная проверка, все обстоятельства и причины произошедшего уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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