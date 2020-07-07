2020-07-07T15:57:15+03:00
Происшествия

«Погибла целая семья»: в МЧС прокомментировали гибель трех человек во время спасения тонущего ребенка

ЧП произошло днем 7 июля
Галина СИМОНОВА
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Стали известны подробности трагедии на реке Обь, где утонули трое человек. Фото: ГУ МЧС по НСОСтали известны подробности трагедии на реке Обь, где утонули трое человек. Фото: ГУ МЧС по НСО
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Стали известны подробности трагедии на реке Обь, где утонули трое человек. Напомним, ЧП произошло днем 7 июля. Как уточнили в ГУ МЧС по Новосибирской области, погибшие приходились друг другу родственниками.

— На берегу отдыхала семья из 7 человек. Двое детей: 12-летняя девочка и 14-летний мальчик купались в реке и начали тонуть. Мужчины бросились их спасать. Девочку удалось достать из воды, а вот мальчика и двоих мужчин унесло течением, — пояснили в МЧС.

На месте происшествия работают сотрудники спецслужб, все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. КП-Новосибирск следит за развитием событий. Напомним, ранее КП-Новосибирск писали о том, что в Новосибирской области с наступлением лета стали чаще тонуть школьники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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