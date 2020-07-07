«Сами погибли, а девочку спасли!»: в Новосибирске три человека утонули, пытаясь спасти ребенка

7 Июль 2020 2020-07-07T14:33:01+03:00

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Днем, 7 июля, на реке Обь трое сибиряков бросились спасать тонущую 12-летнюю девочку. Ребенка удалось достать из воды, однако 50-летнего мужчину, 22-летнего парня и 14-летнего подростка унесло течением.

— На месте работают спасатели службы МАСС и МЧС России. В настоящее время водолазами уже были найдены тела мужчины и юноши, поиски подростка пока что продолжаются, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В МЧС также отметили, что 12-летняя девочка находилась на водоеме, где купание запрещено, одна без присмотра взрослых. По словам спасателей, большое количество несчастных случаев с детьми на воде происходят именно при подобных условиях. Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в этом году в Новосибирской области стали чаще тонуть школьники.

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ИСТОЧНИК KP.RU