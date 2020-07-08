«Там сильное течение и плохая видимость»: водолазы шесть часов искали тела трех утонувших в Оби

8 Июль 2020 2020-07-08T07:08:55+03:00

Отец и братья кинулись спасать сестру из воды и сами погибли

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В среду, 8 июля, спасатели МАСС рассказали, как искали тела трех утонувших в Оби: 14-летнего подростка, 22-летнего парня и 50-летнего мужчины. Они накануне кинулись спасать 12-летнюю девочку, тонущую в реке, и сами погибли. Девочка смогла выбраться на берег. С ней сейчас работают психологи.

— На место происшествия были оперативно отправлены 2 катера МАСС со спасателями, которые обследовали реку Обь ниже по течению. Одновременно с этим на место происшествия выехала оперативная группа спасателей-водолазов. Водолазные поиски осуществлялись в течении 6 часов. Было совершено 7 спусков в воду. Спасатель-водолаз службы МАСС Василий Трегубов совершил три водолазных спуска, в результате которых, в условиях сильного течения и нулевой видимости обнаружил и поднял на поверхность тела погибших, — рассказали в МАСС. — Спасатели и руководство службы МАСС приносят слова искреннего соболезнования семьям погибших. Сил вам и терпения пережить горе!

Как стало известно КП-Новосибирск, в реке погибли два двоюродных брата 12-летней девочки и ее отец.

В Новосибирске тела утонувших искали 6 часов .Вчера днём в 14:25 на телефон оперативного дежурного МАСС с телефонов экстренных служб поступило сообщение о том, что при спасении девочки на воде пропали 3 человека, в том числе 14-ти летний подросток. На место происшествия были оперативно отправлены 2 катера МАСС со спасателями, которые обследовали р. Обь ниже по течению. Одновременно с этим на место происшествия выехала оперативная группа спасателей-водолазов службы. В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49. https://vk.com/mass54

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ИСТОЧНИК KP.RU