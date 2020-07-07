Как вам тату из жемчужин? Визажист сделала девушке необычный макияж

7 Июль 2020 2020-07-07T11:05:33+03:00

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Визажист из Новосибирска Марина Уржумова воплотила в жизнь смелую идею — сделала «жемчужный макияж». Девушка искала модель, которая бы отважилась на ее эксперимент. И вот, нашла. Ей оказалась давняя клиентка Марины — Мария.

— Я уже знала, какой цвет ее волос, что они рыжие. Меня вдохновила внешность Маши: ее цветотип, форма лица. Я знала, какая она по характеру. У меня была ассоциация с сердцем. А когда я мельком взглянула на стразы-жемчужины, у меня тут же сложился образ, — поделилась с КП-Новосибирск визажист. — Мне хотелось, чтобы смотрелось нежно и в тоже время контрастно, с изюминкой. Я вообще люблю на моделях использовать стразы, цветы и так далее. Сердце из страз подошло хорошо к ее форме лица.

Визажиста вдохновила внешность ее модели. Фото: Катерина Мизева, katerina_mizeva, визаж - Марина Уржумова, mari_urzh

По словам Марины Уржумовой, такой творческий визаж сугубо индивидуален. На другие черты лица, она не стала бы клеить жемчужины в форме сердца, так как они могли бы не подчеркнуть красоту девушки, а наоборот ее испортить.

По словам визажиста, такой мэйкап сугубо индивидуален. Фото: Катерина Мизева, katerina_mizeva, визаж - Марина Уржумова, mari_urzh

КП-Новосибирск уже рассказывала о новых трендах в сфере красоты. Например, одно время в моду вошли «губы дьявола», их делали себе не только девушки, но и парни. А в преддверии Нового года девушки в качестве праздничного макияжа визажисты предложили сделать брови из хвои: вставить самые настоящие ветки с иголками.

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ИСТОЧНИК KP.RU