2020-07-02T09:31:26+03:00
Общество

К поискам пенсионерки, пропавшей в лесу под Новосибирском, привлекут вертолет и беспилотную технику

О пожилой женщине уже пять дней ничего неизвестно
Ульяна ДЖАНКОВА
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Пенсионерку, пропавшую в густом лесу, ищут с вертолета. Фото: «Лиза Алерт»Пенсионерку, пропавшую в густом лесу, ищут с вертолета. Фото: «Лиза Алерт»
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В Новосибирской области продолжаются поиски 70-летней женщины, которая ушла за грибами и заблудилась. О ней ничего неизвестно уже пять дней.

Бабушка пропала в лесу у деревни Коровинка Кыштовского райоа. Это один из самых отдаленных районов Новосибирской области. Он находится на севере региона и до туда на машине ехать 7, 5 часов.

В поисковом отряде «Лиза Алерт» КП-Новосибирск рассказали, как ищут пенсионерку.

— По бабушке пока нет никаких новостей. Заявку, к сожалению, получили очень поздно. Так как это отдаленный район, от нас на место поисковики не выезжали, мы на связи с местными спасателями, которые занимаются поисками. Вчера от Росгвардии прилетал вертолет. С местными жителями на борту они осмотрели обычные пути прохода по лесу. С вертолета видели только животных, обитающих в лесу, бабушку и ее собаку — нет. Собака из леса не вернулась, голос не подавала. Привычные места были осмотрены. Решается вопрос целесообразности работы беспилотного оборудования. Тепловизор применить невозможно, потому что в лесу много живности, а еще лес очень густой, — рассказала руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Сегодня также идут поиски 14-летнего мальчика, который пропал в Октябрьском районе во время прогулки. Ребенок всю ночь провел на улице, пока о его местонахождении ничего неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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