Пенсионерка с собакой ушла за грибами и заблудилась: ее ищут уже пять дней

2 Июль 2020 2020-07-02T07:25:38+03:00

Пенсионерку уже пять дней не могут найти в лесу. Фото: «Лиза Алерт»

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В деревни Коровинка Кыштовский район пропала 70-летняя Раиса Цеценко. Пожилая женщина ушла в лес за грибами и заблудилась. Вместе с ней был пес. О их местонахождении ничего неизвестно уже пять дней. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят помочь найти пенсионерку.

— Рост женщины 150 сантиметров, нормального телосложения, волосы черные, глаза зеленые. Была одета в коричневый пиджак, платье, коричневый платок, темно-синие резиновые сапоги, — рассказали в «Лиза Алерт».

Всем, кому что-либо известно, просьба сообщить по телефону 8 — 800 — 700 — 54 — 52 или 112.

Напомним, накануне в Октябрьском районе Новосибирска во время прогулки пропал 14-летний мальчик. Его искали всю ночь, но пока безуспешно. Волонтеры также просят помочь тех, кто возможно видел ребенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU