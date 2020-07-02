2020-07-02T04:23:14+03:00
Общество

В Новосибирске во время прогулки потерялся подросток: его искали всю ночь

Мальчик нуждается в медицинской помощи
Ульяна ДЖАНКОВА
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Подросток потерялся во время прогулки. Фото: «Лиза Алерт»Подросток потерялся во время прогулки. Фото: «Лиза Алерт»
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В Октябрьском районе Новосибирска пропал 14-летний Олег Иванов. Он исчез вечером 1 июля во время прогулки между улицами Выборная и Зеленодолинская. Его всю ночь искали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», но пока ребенка не нашли.

— У него полное телосложение, рост — 172 сантиметра, волосы — темно-русые. Мальчик был одет в темную футболку, клетчатые зеленые шорты, коричневые босоножки, — говорится в сообщении «Лиза Алерт» в Новосибирске.

Подросток нуждается в медицинской помощи.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просьба позвонить по телефонам: 8 — 800 — 700 — 54 — 52 или 112.

Напомним, в конце июня под Новосибирском почти 10 часов в лесу искали подростка. Он заблудился во время велопрогулки. Мальчик сам смог найти выход из чащи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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