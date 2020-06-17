«Плыл через реку и болото с велосипедом»: заблудившийся под Новосибирском школьник рассказал, как смог выбраться из леса

Обычная прогулка на велосипедах по лесу для 17-летнего Пети Дзюбы чуть было не закончилась трагедией. Парень утомился и отстал от дедушки, попытался его догнать, но в какой-то момент свернул не туда. То, что потерялся, Петя понял только спустя полтора часа, когда тропинка закончилась.

Петя живет на Затулинке в Новосибирске. На летних каникулах он, как обычно, гостит у дедушки в Бибихе. Для обоих лес словно второй дом: пенсионер - берестянщик, мастерит уникальные изделия из коры, часто берет на прогулку внука. На этот раз в чащу они отправились за чагой - дедушка Пети верит в ее целебные свойства, делает из нее разные отвары. А недавно новосибирские ученые еще заявили: этот древесный гриб помогает даже при лечении коронавируса!

К прогулке на велосипедах Петя с дедом подготовились основательно: собрали два рюкзака, в одном была аптечка, во втором - еда. Телефоны брать с собой не стали. В поездку отправились в 11 часов. Планировали пробыть в лесу не больше четырех часов. Но Петя с непривычки быстро утомился и отстал от шустрого деда. Потерял его из поля зрения и совершил первую, по мнению поисковиков, ошибку.

Для Пети и его дедушки лес был, словно второй дом: часто вместе катались там на велосипедах. Фото: личный архив.

- Я стал его догонять, но свернул не туда. Я давно был в этом лесу, поэтому не смог сориентироваться. Понял, что еду в неправильном направлении, только спустя полтора часа, когда тропинка закончилась, - рассказал КП-Новосибирск Петя Дзюба. - Страшно не было - я был уверен, что куда-нибудь выеду. В какой-то момент понял, что кружу на одном месте. Пытался ориентироваться по солнцу, понять, где село. Но потом его скрыли тучи, и я запутался.

По словам школьника, он потерял счет времени. Признается - повезло, что ему достался рюкзак с бутербродами, зеленью и огурцами, иначе было бы совсем туго. Подросток рассказывает о своем приключении неохотно. Родные дополняют его рассказ. Они до сих пор не могут понять, как Петя мог так далеко уйти от места, где отстал от дедушки.

- Вообще непонятно куда забрел. Речушка какая-то небольшая была, он через нее с велосипедом переправлялся, и болотистое место еще было, - описывает бабушка Пети - Евгения.

Подросток увлекается спортом, но за дедом в лесу не угнался. Фото: личный архив.

В итоге чисто интуитивно мальчик смог выйти к ближайшей деревне. Он сразу понял, где находится Бибиха, и направился в ту сторону. К поселку подошел в 19.30. По лесу подросток плутал восемь часов.

Петя признается, что был шокирован, когда увидел, сколько людей его ищут. Он не ожидал, что прошло столько времени.

- Чувствует себя хорошо. Очень устал. Сильно искусан комарами. В лесу сын не забывал осматриваться - снял с одежды много клещей. Но один все же укусил. И даже тут Петя сообразил снять его и поместить в пустую бутылку для анализа, - говорит мама Пети - Ляля. - В этом лесу он был много раз. Дед быстро понял, что Пети нет рядом, и уже через 10 минут был на том месте, где сын отстал, но его там уже не было. Петя учится в физматшколе при НГУ, неглупый парень. Он не испугался и был уверен, что рано или поздно выйдет. Это мы перепугались больше, чем он. Дедушка на велосипеде, дядя на мотоцикле, друзья на машинах объездили весь лес вдоль и поперек. Все дорожки. Но не смогли его сами найти.

Петя признается, что в лесу ему не было страшно, он уверенно искал дорогу к селу.

Петю занесло сильно в сторону. Родные переживали, что он так и будет двигаться не в том направлении и уйдет еще дальше. Петю искали на тропинках и дорожках, думали - раз на велосипеде, то не пойдет в чащу. Но школьника нигде не было.

По словам мамы, пока шли поиски, она старалась сдерживать эмоции, но это давалось ей тяжело.

- Мне помогла Наталья, одна из волонтеров «Лиза Алерт». Она все время была со мной на связи, успокаивала, уверено говорила, что Петя найдется, что он сильный и здоровый парень, у него с собой вода и бутерброды, значит, точно продержится, - благодарна поисковикам мама школьника.

По словам родных, Петя сейчас держится бодро, чего не скажешь о дедушке.

- Дедушка переживает, лежит плачет и чувствует свою вину, что сильно обогнал внука и поздно спохватился. Ничего, будет всем урок. В лесу надо держаться вместе, - считает бабушка Пети - Евгения.

Дедушка Пети переживает, плачет и винит себя за то, что потерял внука в лесу. Фото: личный архив.

ВАЖНО

Как не потеряться в лесу и что делать, если все же заплутал?

Мы попросили поисковика «Лиза Алерт» в Новосибирске Юрия Кокорина составить инструкцию для чайников, что делать, если потерялся в лесу.

1. Перед тем как идти в лес, нужно сообщить родным и друзьям, что вы туда собрались. Сказать, куда именно планируете идти и во сколько вернетесь.

2. В лес нужно одеться ярко. Человека в камуфляже через 20 - 30 метров не видно.

3. Взять с собой рюкзак, туда положить заряженный телефон, пауэрбанк. Если вдруг потерялись, можно сразу позвонить по телефону 112. Также с собой нужно взять воду, перекус - легкий, но питательный; лекарства - если принимаете (например, астматикам и диабетикам); свисток, а еще дождевик, компас и спички. Даже если человек не умеет пользоваться компасом, по телефону инструктор поможет сориентироваться и выйти из леса.

4. Если потерялся в лесу, нельзя подходить к воде. Заблудившийся человек напуган и делает не то, что надо. Статистика по детям показывает, что 8 из 10 потерявшихся в лесу погибают, утонув в каком-то водоеме.

5. Если потерялся, первое правило: нужно остановиться. Физиологически это сложно, потому что из-за стресса организм вырабатывает адреналин, который побуждает бежать. Часто бывало, что человек заблудился где-то рядом с населенным пунктом, а в таком состоянии убегает вглубь леса.

6. Оглядеться по сторонам. Возможно, ваши спутники где-то рядом.

7. Покричать, позвать на помощь.

8. Позвонить по номеру 112 и на горячую линию «Лиза Алерт», сообщить максимум информации.

9. Ждать помощи, оставаясь на месте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru